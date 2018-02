Fostul premier Victor Ponta lansează un nou atac la Liviu Dragnea, după excluderea lui Mihai Chirica din PSD.

”Eu am fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca am sprijinit Guvernul PSD condus de Grindeanu/ Mihai Chirica a fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca a sprijinit Guvernul PSD condus de Tudose!

Dragnea ca orice PD-ist de la Scoala lui Basescu face curatenie in Partid pe principiul “niciun pesedist nu mai are ce cauta in PSD”!!!

Deja se depaseste orice limita admisibila a ratiunii si... citeste mai mult