Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Reşiţa, că nu va fi niciodată împotriva PSD, ci doar împotriva prostiei şi a hoţiei.

"Eu nu am fost şi nu o să fiu niciodată anti PSD. Noi iubim poporul PSD-ist, adică oamenii alături de care am stat 20 de ani, alături de care am făcut campanie, alături de care am câştigat, dar am mai şi pierdut. Din păcate, nu suntem pe aceeaşi gândire cu cei care conduc acum PSD. Noi, cei din Pro România, suntem anti-prostie şi anti-hoţie.

acum 30 min. in Politica, Vizualizari: 12 , Sursa: Jurnalul National in