Victor Ponta a anunţat miercuri că a fost "sancţionat" de preşedintele Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea, fiind mutat de la Comisia pentru afaceri europene şi cea pentru politică externă, la Comisia pentru abuzuri.

"Azi am fost sancţionat de către Preşedintele Camerei Deputaţilor ( Dl Liviu Dragnea) / după 4 mandate de deputat ( plus ministru şi Premier) am fost exclus din Comisia de Afaceri Europene şi din Comisia de Politică Externă. Am ajuns astfel la Comisia de Abuzuri şi o să mă ocup să arăt toate abuzurile comise de Puterea actuală-colegii mei de la #ProRomania au fost toţi exilaţi la Comisia pentru Drepturile Omului-o să îşi facă...