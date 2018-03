Ponta scrie pe Facebook că "incompetenta si minciunile din actul de guvernare" nu pot sa fie acoperite indiferent câtă propaganda faci la televizor, "câte Congrese staliniste organizezi și câte povești sordide cu sexagenari îndrăgostiți de adolescente răspândești în presă!", a scris

"Problema economica din ce in ce mai acuta este dublata de cresterile catastrofale de cheltuieli bugetare (in 2017 minus 5 miliarde euro - in 2018 deja mai rau) , de miliardele de euro pierdute pierdute prin importurile suplimentare ( in 2017 13 miliarde de euro diferenta- in 2018... citeste mai mult

azi, 10:42 in Politica, Vizualizari: 36 , Sursa: Realitatea in