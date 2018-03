"Si atunci e adevarat ce v-a spus doamna Udrea, care a venit cu Ghita la mine acasa (la bloc - n.r.). Mi-a zis ca a vorbit cu presedintele si (acesta - n.r.) este de acord cu propunerile, inclusiv cu Nitu, pe care Basescu spusese ca nu il va numi. Mi-a zis ca Alina (Bica) este o fata extraordinara. Si atunci am facut premonitia:"Sebi, Elena, primii pe care ii baga Kovesi in puscarie veti fi voi doi. "Ea a zis 'nu, o sa fie bine'" a povestit Ponta.

"Asta a fost toata povestea. In final, a doua zi, am facut... citeste mai mult

azi, 16:57 in Politica, Vizualizari: 31 , Sursa: Realitatea in