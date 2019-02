„Din perspectiva autostrăzii Olteniei, Guvernul Ponta-Dragnea este Guvernul 000: zero bani alocaţi, zero studii de fezabilitate realizate, zero interes. Pentru Guvernul Ponta-Dragnea, autostrada Craiova-Piteşti este autostrada suspendată de la...

Adevarul, 27 Ianuarie 2015