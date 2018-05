Ponta: In 2012 - 2015 am putut sa marim pensii fara sa luam de la cei tineri! Ce se propune acum este total gresit! Fostul premier Victor Ponta sustine ca cei in varsta merita o pensie mai mare, insa nu in condiiile in care s-ar taia din viitoarea pensie a celor tineri.

