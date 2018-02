Acum opt ani, Victor Ponta era ales președintele PSD. Fostul premier a ținut să rememoreze momentul pe pagina sa de Facebook, fără să evite să critice actuala conducere a partidului.

„In urma cu exact 8 ani ( 20 Februarie 2010) colegii din PSD m-au ales in urma unei competitii deschise si corecte sa le fiu lider / voi fi toata viata mandru de acest lucru si recunoscator pentru increderea acordata .

In discursul meu de la acel Congres am promis in principal 3 lucruri :

1. Ca voi aduce din nou PSD pe primul loc... citeste mai mult

