"Vorbea în oglindă Dragnea, care e mincinosul naţional. Aţi văzut, a zis că am denunţ, aţi văzut că nu e niciun denunţ", a declarat, luni seară, fostul premier, la ieşirea de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Întrebat dacă are "prietene la DNA", Victor Ponta a răspuns: "Doar domnul Dragnea. Cred că o are pe doamna Kovesi. Dar s-ar putea să nu mai ţină mult. A fost numai a lui Dragnea (prietenă -n.r.). Era iubire acolo".

Reacţia fostului lider de la Palatul Victoria vine după ce Liviu Dragnea a precizat, luni, că Victor Ponta i-a făcut o plângere penală în care îl... citeste mai mult

