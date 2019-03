„Este un moment al adevarului: Dragnea si gasca lui de mafioti nu se mai ascund si nu mai au teama - anunta ca “se ocupa el de noi” / ieri noi am fost pe strada alaturi de oameni - el a mers cativa pasi la Resita si a vazut catusele / frica l-a facut sa spuna in sfiarsit adevarul; iar noi ii aducem aminte Mafiotului intelepciunea romaneasca «de ce iti e frica nu scapi»!

Dragnea mafiotul este asa nervos pentru ca vede ca i se strange latul / are doua cosmaruri care il fac sa se comporte ca Hitler in bunker:

1. Sentinta de condamnare penala de la ICCJ care trebuie sa vina in Aprilie - Mai ( daca nu da niste ordonante care sa il scape)

2. Sentinta de... citeste mai mult

acum 30 min. in Politica, Vizualizari: 12 , Sursa: Adevarul in