Fostul premier Victor Ponta spune că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, avea la un moment dat relaţii privilegiate cu ceea ce numeşte acum „statul paralel”. „Mi-e greu să cred că şi-a declarat independenţa”, a declarat Ponta, la un post de televiziune.

„Dacă Grindeanu şi Tudose erau controlaţi din altă parte şi Dragnea i-a pus, înseamnă că Dragnea e controlat din altă parte. Iar eu, care personal am asistat, am văzut cu ochii mei şi cu urechile mele am auzit, ştiu sigur că domnul Dragnea avea relaţii privilegiate cu ceea ce acum numeşte statul paralel. Am participat la multe evenimente semioficiale la care era şi domnul Pahonţu...