„Mihai Tudose este binevenit in Echipa ProRomania / experienta lui politica si guvernamentala reprezinta un mare castig pentru proiectul nostru prin care vrem sa oferim o adevarata alternativa social democrata si profesionista la ceea ce avem azi in Romania!“, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Fostul premier a explicat faptul că e un moment delicat şi pentru Tudose, fiind un social-democrat vechi. „Înţeleg insa foarte bine cat de delicat este acest moment pentru el / ca si mine a facut politica doar in PSD / ca si mine a luptat in zeci de campanii electorale alaturi de mij de oameni si nu si-a... citeste mai mult

acum 37 min. in Politica, Vizualizari: 14 , Sursa: Adevarul in