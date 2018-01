Ponta: Dragnea avea relații privilegiate cu ceea ce numește „statul paralel”

Fostul premier Victor Ponta a declarat că Liviu Dragnea a avut în trecut legături apropiate cu ceea ce numește astăzi „statul paralel”.

“Dacă Grindeanu și Tudose erau controlați din altă parte și Dragnea i-a pus, înseamnă că Dragnea e controlat din altă parte. Iar eu, care personal am asistat, am văzut cu ochii mei și cu urechile mele am auzit, știu sigur că dl Dragnea avea relații privilegiate cu ceea ce acum numește statul paralel, a declarat fostul premier pentru Digi24.ro.

Citește și: Băsescu: Dragnea e PSIHOPAT (VIDEO)

