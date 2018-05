Ponta, despre Dancila: In loc sa faca o imagine buna Romaniei, se umple de ridicol Fostul prim-ministru Victor Ponta a declarat joi, la RFI, ca in PSD exista o "nemultumire uriasa" legata de modul in care Liviu Dragnea conduce acest partid si nu exclude posibilitatea ruperii coalitiei PSD-ALDE, aflata la guvernare.

