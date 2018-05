„Am vazut declaratiile prin care Dragnea incearca sa stinga scandalul Pilonului 2 printr-o noua smecherie ( o propunere perversa si manipulatorie ): oamenii sa aleaga daca sa mai cotizeze sau nu la Pilonul 2 / in acest caz insa #ProRomania va propune o solutie corecta si logica : sa am si dreptul sa renunt la Pilonul 1 si sa cotizez doar la Pilonul 2 - eu am mai multa incredere sa dau banii mei de pensie spre administrare unor fonduri private si transparente decat sa stiu ca se ocupa de ei Darius ( Vâlcov - n.r) si Olguta ( si cred ca multi sunt ca mine) ! Deci optiunea de care vorbea Dragnea sa fie completa si fiecare roman sa decida... citeste mai mult

acum 46 min. in Politica, Vizualizari: 27 , Sursa: Adevarul in