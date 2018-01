Victor Ponta a declarat, pentru B1 TV, că a avut cea mai mare ceartă cu Liviu Dragnea, în ”vremurile bune”, când a refuzat să-l pună pe acesta Ministru de Interne.

”E un minister de care Dragnea a fost obsedat. Cea mai mare mare ceartă a noastră, în vremurile bune, a fost pentru că nu am vrut să-l numesc la Interne. El e și fiu de polițist...”, a povestit Ponta, pentru B1 TV.

