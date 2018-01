Fostul premier Victor Ponta, a ironizat luni votul de încredere oferit de parlament noului Guvern PSD-ALDE, precizând că acesta reprezintă preluarea semestrială a conducerii Cabinetului de către Viorica Dăncilă.

"Noi, neafiliații, suntem deviaționiști pentru că am rămas la programul de guvernare când s-a schimbat programul. Dragnea până și mie mi-a urat succes. Vă urez succes exact cum vă urează domnul Liviu Dragnea", a declarat Victor Ponta vorbind de la tribuna parlamentului în numele grupului neafiliaților politic.

azi, 17:17 in Politica, Vizualizari: 35 , Sursa: B1TV in