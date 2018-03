Ponta: Basescu (marele model al lui Dragnea Mincinosul) minte de ingheata apele Fostul premier Victor Ponta sustine ca Traian Basescu a mintit cand a afirmat ca era suspendat in momentul in care a venit scrisoarea Comisiei Europene din anul 2012. Basescu a spus, marti seara, ca scrisoarea CE ar fi fost trimisa pe 12 iulie 2012, cand el era suspendat, dar in realitate aceasta a fost trimisa in octombrie 2012, data la care fostul presedinte era in functie.

Mai multe despre Traian Basescu, Victor Ponta, Comisia Europeana, scrisoare Politica citeste mai mult

azi, 13:09 in Politica, Vizualizari: 33 , Sursa: 9am in