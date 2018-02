„L-am întâlnit pe procurorul Tudose de vreo două ori. Prima oară am fost invitat la Sinaia la căsătoria unui prieten şi am înţeles că Tudose era naş de cununie. În această calitate m-a salutat şi am schimbat câteva cuvinte. Ulterior acestei întâlniri, la Bucureşti, la biroul meu, am fost înştiinţat că domnul Tudose doreşte să îmi dea o invitaţie. Deoarece fiica mea făcea - şi face pian - şi fiica lui avea un concert de pian la Ploieşti. Întâlnirea a durat 30 de secunde. Eram foarte grăbit. I-am spus că, dacă programul îmi permite o să onorez invitaţia, dar nu am reuşit. De atunci nu l-am mai întâlnit şi nu am... citeste mai mult

azi, 11:44 in Politica, Vizualizari: 189 , Sursa: Mediafax in