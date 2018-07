Liderul Pro România, Victor Ponta, comentează dur afirmația liderului PNL, Ludovic Orban, care a spus recent că nu vede necesară unificarea opoziției.

„Cand vezi atata aroganta si miopie politica ( am fost elegant si nu am spus “prostie”) poate intelegeti de ce am spus si eu si toti cei de la #ProRomaniaca vrem schimbarea Guvernului “Dancila” dar nu cu “Guvernul Orban”!!!”, scrie Ponta, pe Facebook.

Formarea unei coaliţii alături de USR, PMP şi noul partid, Mişcarea România Împreună nu este necesară pentru anul electoral 2019, afirmă preşedintele PNL Ludovic Orban. El este convins că la ora actuală, PSD se află în cădere liberă, iar ALDE nu va supravieţui.

Sursa: stiripesurse.ro

