Preşedintele Pro România, Victor Ponta, consideră că actuala conducere a PSD nu mai are nicio legătură cu social-democraţia şi valorile europene şi, se întreabă, în contextul publicării raportului MCV şi adoptării rezoluţiei din Parlamentul European, de ce PSD nu pleacă din Partidul Socialiştilor Europeni şi din Grupul Parlamentar S&D din PE.

"Am un set de întrebări foarte simple şi logice - dacă toate reacţiile de ieri (marţi - n.r.) ale reprezentanţilor PSD sunt sincere (eu le consider doar ridicole, demagogice, isterice şi chiar paranoice - dar acesta este... citeste mai mult