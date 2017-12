Craciunul a adus fericire in casele mai multor cupluri, care au devenit parinti chiar in ziua Nasterii Domnului. 7 copiii s-au nascut in noaptea de Craciun in Iasi si Piatra Neamt. In noaptea de Craciun la Maternitatea Cuza Voda din Iasi s-au nascut 5...

