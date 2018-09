Pompieri şi voluntari bistriţeni, alături de "Let's do it România" Sub egida proiectului "Let's do it România", pompierii militari bistriţeni, voluntari bistriţeni ai programului "Salvator din pasiune" și elevi ai Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldeşti, aflaţi in stagiu de practică la ISU Bistrița - Năsăud au organizat o amplă acţiune de ecologizare a mediului in zona albiei râului Bistrița, pe raza localităţii... citeste mai mult

azi, 21:18 in Locale, Vizualizari: 36 , Sursa: Mesagerul in