Un sfert dintr-un Pomelo (152 grame) are 60 de calorii și oferă 130% din necesarul de vitamina C recomandată pentru o zi. Fructul conține luteină, betacaroten, vitaminele B1, B2, B3, B5 și B9, acid nicotinic, calciu, fosfor, potasiu, fier, magneziu, carbohidrați, etc. Pielea conține uleiuri volatile și glucozide etc. Semințele conțin ulei, cetonă, ester, informează Agerpres.ro .



Pomelo este, în general, consumat ca fruct în stare proaspătă. În general, în sud-estul Asiei este un desert popular, de multe ori consumat crud, stropit sau imersat într-un amestec de sare. De asemenea, este consumat în... citeste mai mult