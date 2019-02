Polul Nord Magnetic s-a mutat spre Rusia atât de rapid încât cercetătorii au trebuit să publice o actualizare pentru locația exactă cu un an mai devreme, conform Dailymail.

The World Magnetic Model (WMM) autorizează busole pentru a arăta Nordul și este folosit pentru sisteme de navigare. Ultima actualizare a arătat că Polul Nord Magnetic se mută cu 54 de kilometri pe an. Acesta va părăsi Arhipeleagul Arctic Canadian și se îndreaptă spre Siberia.

Acest lucru creează probleme busolelor din smartphone-uri, bărci și aeroporturi, precum și în electronice, iar WMM a trebuit să actualizeze cu un an mai devreme poziția pentru a menține... citeste mai mult