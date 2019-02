Spre deosebire de polul Nord geografic, care este fix, cel magnetic a migrat uşor din 1831, când a fost măsurat prima dată, de-a lungul arhipelagului arctic canadian spre Rusia.

Deplasarea către Siberia s-a accelerat în ultimii ani, cu aproximativ 55 de kilometri pe an, şi i-a forţat pe oamenii de ştiinţă să actualizeze Modelul Magnetic Mondial, folosit de sistemele de navigare civile, de armatele americană şi britanică, cu un an înainte de termen.

„Din cauza variaţiilor neplanificate în regiunea arctică, cercetătorii au lansat un nou model care să reprezinte mai exact schimbarea câmpului magnetic între 2015 şi prezent”, a transmis luni National Centers for... citeste mai mult

azi, 09:40 in IT&C, Vizualizari: 24 , Sursa: Adevarul in