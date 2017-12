Polonia vrea sa abroge prescrierea crimelor comuniste Guvernul conservator de la Varsovia vrea sa abroge legea cu privire la prescrierea crimelor comise in timpul regimului comunist, lege introdusa in 1997 de executivul de stanga aflat la acea vreme la putere in Polonia, transmit AFP si PAP.

Politica Ministrul justitiei, Zbigniew Ziobro, care este si procuror-general al Poloniei, a sesizat Tribunalul Constitutional pe subiectul dispozitiilor din Codul Penal care dau 'garantii de impunitate' functionarilor regimului comunist din perioada 1944 si 1989.

