Presedintele polonez, Andrzej Duda, a declarat ca asteapta in continuare ca Germania sa achite Poloniei despagubiri pentru prejudiciile provocate in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Declaratia vine cu cateva zile inainte de o noua runda de consultari guvernamentale intre Varsovia si Berlin. „In opinia mea, problema platilor pentru reparatii nu este un capitol inchis”, a spus Andrzej Duda intr-un interviu acordat editiei de duminica a cotidianului german Bild. El s-a referit in acest sens la doua rapoarte – unul elaborat sub egida fostului sef al statului polonez Lech Kaczynski, celalalt – al parlamentului de la... citeste mai mult