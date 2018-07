Cele mai mari agenţii de ocupare a forţei de muncă din Polonia au angajat cu 11% mai puţini muncitori temporari în primul trimestru al acestui an faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit grupului de lobby din sector Polskie Forum HR, scrie Warsaw Voice. Un alt grup de lobby estimează scăderea la aproximativ 5% anual. Totuşi, cifrele reflectă problema pe care Polonia o are în asigurarea de forţă de muncă temporară în pofida creşterii considerabile a salariilor din sector, cu aproximativ 20% pe an în medie. Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 03.07.2018

