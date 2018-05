Polonia ar putea fi poarta de intrare a gazelor lichefiate americane in Europa Americanii vad in Polonia o posibila viitoare poarta de intrare in Europa, a gazelor lichefiate americane.

Anastacia Dialynas, analist in cadrul Bloomberg New Energy Finance, spune ca: "Ma indoiesc ca exporturile de gaze au reprezentat un factor determinant in decizia administratiei americane de a impune sanctiuni, insa daca totul va rezulta in preturi structural mai ridicate pentru petrol, gazele americane vor deveni clar mai atractive". Fred H. Hutchison, presedinte si CEO... citeste mai mult