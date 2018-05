Payten ar putea cumpăra de la o bancă din România reţeaua de bancomate pentru a o închiria apoi unui număr mai mare de jucători, care ar avea astfel costuri mai mici.

Payten Payment Solutions, o nouă companie de soluţii de plăţi formată prin desprinderea divi­ziei specializate din cadrul grupului polonez de IT Asseco SEE, discută cu mai multe bănci din România înfiinţarea unei reţele indepen­dente de bancomate (ATM) care ar putea fi utilizată în comun de mai multe bănci pentru reducerea costurilor. Payten are discuţii similare cu băncile... citeste mai mult