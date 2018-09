• deşi a provocat un grav accident de circulaţie, în urmă cu mai bine de un an, urcându-se băut la volan şi a lovind maşina condusă de o tânără, poliţistul de la Judiciar, Iacob Iulian, nu a fost pus încă sub învinuire • ancheta este în curs la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, iar mama tinerei rănite, care a ajuns să dea Bac-ul din spital, luptă cu morile de vânt •Viorica Moşescu este nemulţumită şi susţine că nu este normal ca o persoană care greşeşte să nu fie trasă la răspundere pentru fapta comisă • ea este convinsă să poliţistul Iacob este ţinut sub protecţie de cineva, asta în condiţiile în care îşi desfăşoară în continuare activitatea... citeste mai mult