Politistul din Olt impuscat de iubita lui, in urma cu trei luni, a murit Politistul SCCO Olt, Bogdan Dumitrescu, impuscat in cap din greseala, in urma cu trei luni, a murit, la Spitalul Clinic de Urgenta Craiova, unde era internat.

azi, 00:54 in Social