Polițistul băut care a lovit mortal un biciclist în Viișoara a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile Accidentul de vineri noaptea în care un polițist de 44 de ani aflat sub influența alcoolului a lovit un biciclist pe DN 17 care a decedat a a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit unor surse judiciare. Poliţistul primise, sâmbătă dimineaţa, mandat de reţinere pentru 24 de ore. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa. Bărbatul decedat avea 48 ani şi era din comuna Sânmihaiu de Câmpie. Acesta se deplasa pe DN 17, la ieşirea din municipiul Bistriţa spre localitatea... citeste mai mult

