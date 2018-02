Politistul acuzat de pedofilie, intrebat ce a avut cu copiii pe care i-a agresat: Nimic deosebit

"Eu am fost la Ministerul de Interne, mandatul 2008-2009, două săptămâni. Am început în 20 şi am terminat pe 13 ianuarie. Nu l-am cunoscut niciodată (pe Eugen Stan, poliţistul arestat penzru fapte de pedofilie -n.r.). (...) Nu am auzit niciodată...

Mediafax, 16 Ianuarie 2018