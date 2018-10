Intr-o singura zi, politistii au constatat 6 infractiuni, au aplicat 113 amenzi, in cuantum total de peste 44.000 de lei si au confiscat bunuri in valoare de aproximativ 4.500 de lei. In ziua de 17 iulie, politistii Inspectoratului de Politie Judetean...

Info Braila, 19 Iulie 2015