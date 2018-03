Politistii vor avea plãtite orele suplimentare

Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, OUG 91/2017 care majoreazã cu pânã la 15% salariile mai multor categorii profesionale, stabileste plata orelor suplimentare ale politistilor cu 75% din solda lor de bazã, plafondându-le la 3% si dubleazã salariile personalului Institutului Elie Wiesel.

OUG 91/2017 pentru modificarea Legiicadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice a fost adoptatã cu 175 de voturi ‘pentru’, 83 ‘impotrivã’ si 14 abtineri, in Camera Deputatilor, for decizional. ‘S-au mãrit grilele pe anumite domenii astfel incat sã nu mai iasã in urma mãririi cu... citeste mai mult