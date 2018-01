Un tânăr din Timișoara, care suferă de o boală psihică, vrea să-și pună capăt zilelor și a amenințat că se va tăia cu cuțitul. Oamenii legii încearcă să-l salveze.

Tânărul are 33 de ani și locuiește cu mama lui. Potrivit primelor informații, acesta are probeleme psihice, dar până acum nu a dat semne de violență.

Bărbatul i-a povestit mamei lui în repetate rânduri că are halucinații. În urma unei crize, acesta a pus mâna pe un cuțit și a amenințat că vrea să se sinucidă, potrivit Libertatea.

Mai multe echipaje de la IPJ Timiș, medicii de pe ambulanță și jandarmii încearcă... citeste mai mult