Ideea a pornit de la accidentul de luna trecută, când nouă români şi-au pierdut viaţa în urma unui accident grav pe drumul naţional 4 din Ungaria. Şoferul microbuzului în care se aflau românii transmitea live pe Facebook în momentul impactului cu un camion. "Am discutat cu viceprim-ministrul şi ministrul de interne ungur despre siguranţa rutieră. Şi am plecat în această discuţie tocmai de la evenimentul care a fost mediatizat la noi şi în urma căruia şi-au pierdut viaţa nouă cetăţeni români. Am hotărât împreună cu acesta să... citeste mai mult

azi, 16:40 in Eveniment, Vizualizari: 22 , Sursa: Adevarul in