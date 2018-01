Politistii monitorizeaza, in special, traseele de deplasare dinspre statiunile turistice catre Capitala Politistii monitorizeaza, la sfarsitul minivacantei de Revelion, in special, traseele de deplasare dinspre statiunile turistice catre Capitala, precum si celelalte aglomerari urbane, autostrazile A1, A2 si A3 si sectoarele de drum dinspre punctele de trecere a frontierei.

Sursa foto: pexels.com Social "Politistii recomanda soferilor sa aleaga si rute alternative in conditiile in care, valorile de trafic pot creste considerabil in aceasta perioada.

Politia Romana recomanda soferilor sa conduca prudent, fara bruscarea comenzilor vehiculelor... citeste mai mult

azi, 00:19 in Social, Vizualizari: 26 , Sursa: 9am in