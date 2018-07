Politistii ii sfatuiesc pe cetateni cum sa previna furtul de componente exterioare ale autovehiculelor

Fie ele oglinzi, stergatoare de parbriz, roti sau doar capacele acestora, embleme de marci ori proiectoare, componentele exterioare ale autovehiculelor, si, in mod deosebit ale celor cu valoare mare, constituie o tentatie greu de stapanit pentru hoti.

Odata sustrase, aceste bunuri sunt valorificate in parcari, targuri sau in magazinele de piese auto second hand sau, daca obiect al furtului sunt placutele cu numerele de inmatriculare, acestea pot fi folosite la alte autovehicule, care ar putea fi implicate in comiterea unor infractiuni.

Pentru a va proteja autoturismul impotriva hotilor de...