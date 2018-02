Politia Timis a deschis 5 dosare penale in cazul deceselor din cauza furtunii Politia Timis a deschis cinci dosare penale pentru ucidere din culpa in cazul celor cinci persoane decedate in urma furtunii din Timisoara si Buzias. Captura video: Youtube...

9am, 19 Septembrie 2017