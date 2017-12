Politistii din “Promotia 2017″ au intrat in paine

In aceasta dimineata, 8 agenti, absolventi ai Scolii de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina s-au prezentat la serviciu, la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Braila, pentru a fi repartizati structurilor in cadrul carora isi vor desfasura activitatea.

Tinerii politisti, o fata si 7 baieti, toti braileni, au fost primiti de colectivul de conducere al inspectoratului, iar in cadrul sedintei festive, seful Inspectoratului de Politie Judetean Braila, domnul comisar-sef de politie Gluga Constantin Adrian, le-a urat succes in cariera si i-a asigurat de tot sprijinul de care vor avea nevoie pentru indeplinirea noilor... citeste mai mult

acum 16 min. in Locale, Vizualizari: 15 , Sursa: Info Braila in