Politistii braileni invata copiii ABC-ul sigurantei in vacanta

Ultimele zile de scoala au fost petrecute de elevii braileni in compania grijulie a politistilor Inspectoratului de Politie Judetean Braila.

Luna iunie corespunde, pentru politistii braileni, si cu incheierea activitatilor in cadrul unor campanii si proiecte, initiate si derulate pe parcursul anului scolar 2017-2018. Dintre acestea, amintim: programul educativ-preventiv „Scoala Sigurantei Tedi, derulat de Inspectoratul General al Politiei Romane, in parteneriat cu Ministerul Educatiei... citeste mai mult