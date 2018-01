Politistii au dispus saptamana trecuta masuri preventive de supraveghere judiciara fata de 127 de persoane In ultima saptamana, la nivel national, au fost dispuse masuri preventive de supraveghere judiciara fata de 127 de persoane, anunta IGPR.

Sursa foto: Facebook/ Politia Romana Social "In perioada 22 – 28 decembrie 2017, la nivel national, au fost dispuse masuri preventive de supraveghere judiciara fata de 127 de persoane. Masurile preventive care stabilesc supravegherea judiciara presupun obligatii in sarcina persoanelor fata de care au fost dispuse.

Astfel, politistii desfasoara activitati specifice fata de 47 de persoane pe numele carora a... citeste mai mult

azi, 00:19 in Social, Vizualizari: 26 , Sursa: 9am in