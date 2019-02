Ieri, la ora 17:15, politisti din cadrul Politiei orasului Ianca l-au depistat in trafic pe J.Stan, de 61 de ani, din oras, in timp ce conducea autoturismul, pe DC 36, pe raza satului Perisoru, aflandu-se sub influenta alcoolului. In urma testarii cu...

Info Braila, 16 Decembrie 2015