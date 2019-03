Luni, 27 februarie, in jurul orei 20.30, un echipaj de jandarmerie a fost sesizat telefonic cu privire la faptul ca un tanar, in varsta de 16 ani, a fost lovit cu pumnii si picioarele, in timp ce se deplasa pe o strada din cartierul Brailita,...

Info Braila, 28 Februarie 2017