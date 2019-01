Monica Tatoiu are tot confortul asigurat de pensie. După ce a condus 14 ani compania de cosmetice Oriflame în România, anul trecut, Tatoiu și-a depus actele de pensionare. "Am avut un salariu de 10.000 de euro. Am muncit mult şi am făcut banii...

Ziarul de Iasi, 25 Iunie 2016