Un politist aflat in timpul liber a intrat in aceasta seara in conflict cu un cetatean de etnie roma la Harsova. Cand s-a vazut inconjurat de rudele suparate ale scandalagiului, omul legii s-a vazut nevoit sa foloseasca arma cu gloanzte de cauciuc pe...

Observator de Constanta, 13 Martie 2011