Un politist a ajuns la spital, sambata dimineata, fiind lovit de o masina in timp ce verifica actele unui sofer, pe Splaiul Unirii din Capitala. Soferul care a provocat accidentul era baut.

Potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu, accidentul a avut loc in jurul orei 04.00, pe Splaiul Unirii, in zona Mitropoliei, unde un politist oprise un sofer pentru control, iar in timp ce ii verifica documentele a fost lovit de o masina al carei sofer nu s-a asigurat la un viraj la stanga, scrie... citeste mai mult